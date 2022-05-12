Зампред ЦБ Михаил Алексеев покинет свой пост в регуляторе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Заместитель председателя Центробанка Российской Федерации Михаил Алексеев принял решение оставить свою должность в регуляторе. Об этом стало известно в четверг, 12 мая.

— Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покинет свой пост с 1 июня 2022 года, — говорится в сообщении.

Место Алексеева займет Сергей Белов. Он будет курировать департамент наличного денежного обращения и департамент полевых учреждений.

21 апреля Государственная дума поддержала выдвижение Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка России с 24 июня 2022 года сроком на пять лет. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центробанка. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку вынести этот вопрос на рассмотрение совета нижней палаты парламента 21 марта.