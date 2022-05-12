Bloomberg: Рубль стал лучшей мировой валютой с начала 2022 года

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Рубль стал самой эффективной валютой в мире в текущем году. Такого результата удалось достичь благодаря мерам контроля за капиталом. Об этом заявил аналитик издания Bloomberg Дэвисон Сантана.

По его словам, российская валюта выросла уже более чем на 11 процентов по отношению к доллару с начала 2022 года. Таким образом, рубль занял лидирующую позицию среди 31 главной мировой валюты.

В качестве еще одной причины, которая привела к укреплению рубля, аналитик назвал требование российских властей об оплате газа в рублях, передает ТАСС.

До этого ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков заявил, что высокие экспортные доходы, значительное снижение оттока валюты из страны и другие факторы могут повлиять на укрепление рубля в мае. Как отметил специалист, в мае 2022 года курс доллара будет не выше 73–74 рублей и не ниже 68–69 рублей. Курс европейской валюты будет держаться в диапазоне 72–78 рублей.

В свою очередь экономист Михаил Беляев считает, что укрепление рубля по отношению к доллару сигнализирует об адаптации российской экономики к новым условиям, а также закладывает тенденцию для ее дальнейшего развития.