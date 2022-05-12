Какой будет погода на выходных в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В ближайшие выходные дни температура воздуха в столице не превысит 14 градусов, начало следующей недели также будет холодным. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Эксперт отметил, что установившаяся в Москве теплая погода покидает столицу.

— Тепло растворится после сегодняшнего вечернего дождя и завтрашнего сильного ветра. В выходные будет дождь и 12–14 градусов тепла без сильного ветра и резких изменений давления. Но мы опять уходим в отрицательную область температурной аномалии: побыли два дня в тепле, и после этого погода говорит, что достаточно. Все ровно так же, как было после похолодания 4–5 и 9–10 мая, — пояснил синоптик.

По словам специалиста, в четверг вечером в Москве будут сильные дожди. Согласно прогнозируемым данным, выпадет до трети месячной нормы осадков: порядка 10–15 миллиметров. Процесс растянется по времени на три–четыре часа, однако это все равно не будет рядовой кратковременный дождь, предупредил Шувалов.

Такое поведение погоды связано с большими контрастами температур, объяснил собеседник «ВМ».

— Сегодня воздух прогрелся, подходит холодный фронт, за счет контраста температур более активно растет облачность, поэтому ожидается сильный дождь. Днем сегодня будет до 20–21 градуса, в районе 17–22 часов будет дождь. В пятницу — сильный ветер: до 17–18 метров в секунду. В выходные таких контрастов не будет, поэтому дожди будут небольшими, местами — умеренными, — рассказал синоптик.

Понедельник и вторник следующей недели пока оптимизма не внушают, заметил специалист: город будет медленно «выкарабкиваться» из холодной ямы. Однако вплоть до 18 мая температуры останутся в пределах 10–15 градусов тепла. В понедельник стоит ожидать дождей, которые будут постепенно ослабевать.

Если после этого не наступит потепления, май может оказаться довольно холодным, подчеркнул эксперт.

— Очень хотелось бы, чтобы в третьей декаде мы вышли из холодной ямы, потому что пока мы идем в месячном разрезе на два градуса ниже нормы. Май получается холодным, он унаследовал черты апреля. Третья декада может немного выровнять ситуацию, но должно очень сильно потеплеть, — пояснил специалист.

Собеседник «ВМ» заметил, что все положительные аномалии температуры начиная с апреля наблюдаются в Сибири и над западной Европой. Так, в Сибири на выходных будет 25–27 градусов, в Хабаровском крае еще вчера было 29 градусов. В Москве образовалась «циклоническая ложбина» — холодная яма, в которую с северо-запада попадают более прохладные воздушные массы, оставляя тепло в западной Европе, заключил Шувалов.