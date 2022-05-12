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Аноним сообщил о «минировании» аэропорта Жуковский

Елена Самойлова
Происшествия
Аноним сообщил о «минировании» аэропорта Жуковский
Фото: АГН Москва
Россия, Московская область, городской округ Жуковский, аэропорт Жуковский Карта всех событий

В аэропорт Жуковский поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту самолета. Об этом стало известно в четверг, 12 мая.

В настоящее время все самолеты проверяются кинологами на наличие взрывных устройств внутри салона, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

10 мая аналогичное сообщение получило руководство гостиничного комплекса Holiday Inn на Симоновском Валу. Из отеля были эвакуированы 106 человек.

На минувшей неделе, 2 мая, экстренные службы Москвы проверяли информацию об угрозе взрыва в Большом театре. Из здания культурного учреждения также были эвакуированы все посетители.

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