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МИД РФ предупредил о военно-техническом ответе в случае вступления Финляндии в НАТО

Полина Долганова
В мире
МИД РФ предупредил о военно-техническом ответе в случае вступления Финляндии в НАТО
Фото: МИД РФ

МИД России предупредил, что Москва примет ответные меры, в том числе военно-технического характера, если Финляндия вступит в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

В министерстве добавили, что вступление страны в НАТО существенно ухудшит отношения России и Финляндии.

— Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в связи с этим угроз ее национальной безопасности, — подытожили в МИД.

До этого президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства страны Санна Марин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Заявление было обнародовано в четверг, 12 мая. Ниинистё также заявил, что вступление страны в НАТО повлечет последствия в виде усиления границ России. Он добавил, что в таком случае Россия будет группировать или создавать новые базы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что приближение Североатлантического альянса к границам РФ не добавляет Евразийскому континенту стабильности и безопасности.

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