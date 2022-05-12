Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 65 рублей

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Доллар на Московской бирже торгуется ниже 65 рублей впервые с февраля 2020 года. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов Мосбиржи.

По информации на 14:48 мск, американская валюта теряла 3,27 процента, опускаясь до отметки 65 рублей. Что касается курса евро, то он падал до 67,65 рубля, говорится в сообщении агентства.

Ранее аналитик издания Bloomberg Дэвисон Сантана рассказал о том, что рубль стал самой эффективной валютой в мире в этом году. Такого результата удалось достичь благодаря мерам контроля за капиталом, заявил он. Также Сантана подчеркнул, что российская валюта выросла уже более чем на 11 процентов по отношению к доллару с начала 2022 года. Таким образом, рубль занял лидирующую позицию среди 31 главной мировой валюты. В качестве еще одной причины, приведшей к укреплению рубля, аналитик назвал требование российских властей об оплате газа в национальной валюте.

Также ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков недавно заявил, что высокие экспортные доходы, значительное снижение оттока валюты из России и другие факторы могут повлиять на укрепление рубля в мае.