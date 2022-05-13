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В Приморье сообщили об отказе КНР открывать сухопутную границу с Россией для туристов

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
В Приморье сообщили об отказе КНР открывать сухопутную границу с Россией для туристов
Фото: Pixabay

Китай пока не готов открыть сухопутную границу с Россией для пропуска туристов. Об этом сообщило правительство Приморья в пятницу, 13 мая.

— Китай не готов открывать сухопутную границу с Россией. Причина — неблагополучная эпидемическая ситуация на территории КНР. В связи с этим продолжают действовать серьезные ограничения на перемещения людей и товаров между разными городами, в том числе в приграничных населенных пунктах Суйфэньхэ, Дунине и других. Поэтому пока китайская сторона не готова принимать российских туристов, — говорится в сообщении.

При этом в Приморье подчеркнули, что какие-либо прогнозы давать очень трудно — из-за жестких ограничений российским водителям грузовиков не дают даже переночевать на территории КНР, передает РИА Новости.

Резкий подъем заболеваемости ковидом в Китае в апреле 2022 года во многом объясняется недостаточной эффективностью применяемых там вакцин. В КНР в основном применялась инактивированная вакцина, которая дает более слабый иммунитет. Поэтому в настоящее время в Китае так активно распространяется новый штамм коронавируса «омикрон».

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