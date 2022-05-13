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Щербинский лифтостроительный завод в 2021 году произвел четверть подъемников в стране

Александр Афонин
Город
Щербинский лифтостроительный завод в 2021 году произвел четверть подъемников в стране
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В 2021 году Щербинский лифтостроительный завод произвел почти девять тысяч подъемников. Это четверть от общего числа лифтов, выпущенных в стране. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 13 мая.

— Сегодня 18 процентов выпускаемой заводом продукции поставляется на московский рынок, остальное — во все регионы России и ряд зарубежных стран, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что в 2020 году началась масштабная модернизация и автоматизация производственных процессов завода. По его словам, после окончания программы в 2025 году предприятие сможет выпускать около 16 тысяч лифтов в году, передает официальный сайт мэра Москвы.

29 апреля стало известно, что объем промышленного производства в Москве вырос на 20,5 процента в первые три месяца 2022 года. Владимир Ефимов отметил, что положительная динамика в основном обусловлена ростом обрабатывающей промышленности.

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