Представитель Талибана заявил, что Афганистан намерен закупать газ и нефть у России

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Афганистан намерен расширять экономическое сотрудничество с Россией и закупать у Москвы газ и нефть. Об этом сообщил временный поверенный в делах Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал в пятницу, 13 мая.

— У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов. Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях. Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа — это то, в чем нуждается наша страна в первую очередь, — заявил Гарвал.

По его словам, Афганистан планирует подписать с Россией конкретные соглашения, передает РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике. 7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.