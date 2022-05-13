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Андрей Бочкарев: ВМХ-велодром на Ангарской улице готовится к вводу в эксплуатацию

Александр Афонин
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Андрей Бочкарев: ВМХ-велодром на Ангарской улице готовится к вводу в эксплуатацию
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ангарская улица Карта всех событий

ВМХ-велодром готовится к вводу в эксплуатацию в столичном районе Западное Дегунино. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 13 мая.

— На севере Москвы готовится к вводу ВМХ-велодром, на котором можно будет не только тренироваться, но и проводить районные соревнования. Велодром рассчитан на 16 человек в смену, — сказал он.

Заммэра отметил, что в проекте предусмотрен компактный зал индивидуальных занятий, благодаря которому спортсмены смогут тренироваться круглый год.

На участке площадью 0,62 гектара провели реконструкцию административно-бытового корпуса и обустроили пост круглосуточной охраны.

Специалисты организовали трассу для BMX-рейсинга длиной около 200 метров с тремя виражами и покрытием из асфальтобетона. Помимо этого, на пути будут четыре прямых участка с покрытием из теннисита.

По всей длине трассы установлены препятствия, предназначенные для спортсменов разного уровня подготовки.

Бочкарев добавил, что проектом предусмотрено устройство спортивного и паркового освещения, а также благоустройство территории.

5 мая стало известно, что в Битцевском лесу оборудуют четыре скейт-парка и два памп-трека. Они появятся на территориях четырех рекреационных центров.

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