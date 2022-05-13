Бурматов предложил увеличить допустимый вес животных для перевозки в салоне самолета

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Максимальный вес, при котором домашнее животное можно провозить в салоне самолета, необходимо увеличить. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» в пятницу, 13 мая, заявил первый зампредседателя комитета Государственной думы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его мнению, такую меру необходимо принять, чтобы предотвратить гибель питомцев во время перелетов.

— Всего одно пустяковое решение, которое не просто ничего не стоит авиакомпаниям, а даже принесет им большие деньги: увеличить максимально разрешенный вес питомцев для перевозки в салоне. У «Аэрофлота» он сейчас составляет смешные восемь килограммов, все остальные животные «идут в багаж». Это архаика, так работать нельзя, — сказал депутат.

Он добавил, что зачастую мировые авиакомпании разрешают провозить в салоне животных весом до 10 килограммов.

— У «Аэрофлота» — восемь. Но эти два килограмма при кажущейся незначительности играют большую роль, тысячи животных попадают в этот зазор. Была история с толстым котом Виктором, который полетел с хозяином на каникулы, потом плотно покушал и уже «не пролез» по требованиям «Аэрофлота» для перевозки в салоне, — напомнил Бурматов.

Он отметил, что после случая смерти двух котов на рейсе Нью-Йорк — Москва два с половиной года назад многие авиакомпании начали менять правила перевозки животных.

— Тогда тоже был «Аэрофлот». Надо отдать должное целому ряду наших российских авиакомпаний, которые после той ситуации и нашего замечания сделали выводы. S7 очень серьезно изменила правила перевозки, разрешила выкупать соседние кресла для своих питомцев, ставить туда переноски. Очень серьезно увеличила вес животного, допускаемого к перевозке, — рассказал парламентарий.

Он добавил, что с «Аэрофлотом» тогда сложилась более сложная ситуация. Компания не сразу пошла на уступки и сперва противилась, после чего издала меморандум, в котором обещала увеличить вес питомцев, допускаемых к провозу в салоне на рейсах небольшой дальности. Однако значительных изменений не последовало.

Ранее 13 мая Бурматов сообщил о намерении направить в прокуратуру обращение с просьбой провести расследование по факту гибели собаки на борту самолета, следовавшего из Челябинска в Москву. О смерти собаки породы американский булли во время перелета стало известно днем в пятницу. Питомец находился в багажном отсеке, поэтому владелица обнаружила его без признаков жизни уже после посадки в аэропорту Шереметьево. «Аэрофлот» проводит проверку по факту гибели животного.