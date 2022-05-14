Минобороны: Нацбатальоны отбирают талоны на горючее у медиков в Харьковской области

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В Харьковской области нацбатальоны отбирают талоны на горючее для скорых и машин экстренных служб. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— В Харьковской области на фоне нарастающего топливного кризиса боевики националистических батальонов, уверенные в своей безнаказанности, цинично спекулируют незаконно присвоенными талонами на горючее, предназначенное для заправки автомобилей скорой медицинской помощи и других экстренных служб, — рассказал он.

Также он добавил, что бездействие киевского режима расценивается боевиками как молчаливое одобрение устроенного ими беспредела, передает RT.

До этого спецназовцы Росгвардии в Харьковской области сбили беспилотный летательный аппарат типа А1-СМ «Фурия.

12 мая стало известно, что Отечественные системы ПВО успешно выполняют свою работу, сбивая воздушные цели в Харьковской области в районе села Терновая. Уточняется, что несколько всполохов было видно в небе над окрестностями Терновой из расположенного неподалеку Волчанска.

Кроме того СБУ совместно с националистами подорвали цистерну с удобрениями в Харьковской области для обвинения России в применении химоружия. Отмечается, что мирное население и военнослужащие не пострадали.