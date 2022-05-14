Сенатор от Кентукки выступил против успеха Украины ценой банкротства США

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Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол в субботу, 14 мая, заявил, что желает Украине успеха, но не ценой банкротства США.

— Я очень симпатизирую Украине и желаю, чтобы она преуспела, однако я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны, — уточнил он, пишет РИА Новости.

12 мая сенатор Рэнд Пол выступил против законопроекта, направленного на выделение дополнительной помощи Украине на рекордную сумму почти 40 миллиардов долларов, заблокировав действия верхней палаты американского Конгресса.

До этого президент США Джо Байден подписал законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Целью закона является упрощение оказания военной помощи Киеву.

Кроме того стало известно, что общая стоимость нового пакета военной помощи, переданной Соединенными Штатами украинским властям, составляет около 150 миллионов долларов. Из резервов Пентагона планируется выделить еще 25 тысяч артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров, а также средства радиоэлектронной борьбы и контрбатарейные радары.