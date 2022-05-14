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«Молдовагаз» платит за российский газ в евро

Лейла Алиева
Экономика
«Молдовагаз» платит за российский газ в евро
Фото: shutterstock

Компания «Молдовагаз» в настоящее время платит «Газпрому» за полученный газ в евро. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил председатель правления предприятия Вадим Чебан в эфире телеканала RTR Moldova.

— Сейчас мы платим в евро. Раньше платили в основном в долларах, хотя по договору могли платить и в рублях, и в евро. Были случаи, когда мы платили в рублях, если возникали проблемы с долларами. С 1 мая мы не можем оплачивать в долларах — только в рублях и в евро, — отметил Чебан.

Также он добавил, что республика рассчитывается за газ в евро на основании нового договора, который вступил в силу в ноябре прошлого года. При этом компания не получала уведомления от «Газпрома» о переходе на расчеты в рублях, так как республика не зачислена в число недружественных стран России, передает ТАСС.

27 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что стране нечем заменить поступающий из России газ, так как покупать топливо на рынке будет дороже. По ее словам, если с 1 мая перестанет действовать контракт с Газпромом, то Молдавии придется закупать газ на рынке.

Напомним, 31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже энергоресурсов недружественным странам только за рубли. Теперь такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.

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