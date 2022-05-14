Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Посол ЛНР в России Мирошник прокомментировал планы Украины по мобилизации миллиона человек

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Посол ЛНР в России Мирошник прокомментировал планы Украины по мобилизации миллиона человек
Фото: mvs.gov.ua

Посол ЛНР в России Родион Мирошник в субботу, 14 мая, прокомментировал планы Украины по мобилизации миллиона человек.

— В сделку под названием «война на Украине» вкладывались с нескольких сторон: США&UK и ко дают вооружение, боекомплект и денег на выживание, а Украина вкладывается «живым товаром» — поставит пушечное мясо, — уточнил он.

Решение Украины довести численность армии до одного миллиона связано с тем, что президент США Джо Байден намерен дать 40 миллиардов долларов, а страны «Большой семерки» (G7) — 30 миллиардов евро, отметил Мирошкин в своем Telegram-канале.

Накануне министр обороны Украины Олег Резников сообщил, что стране необходимо обеспечить численность военнослужащих до одного миллиона человек. Он добавил, что благодаря мобилизации украинского народа и действиям властей, сохранивших управляемость страной, была организована оборона.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По его словам, планируется демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

Украина мобилизация ЛНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте