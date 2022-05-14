Посол ЛНР в России Мирошник прокомментировал планы Украины по мобилизации миллиона человек

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Посол ЛНР в России Родион Мирошник в субботу, 14 мая, прокомментировал планы Украины по мобилизации миллиона человек.

— В сделку под названием «война на Украине» вкладывались с нескольких сторон: США&UK и ко дают вооружение, боекомплект и денег на выживание, а Украина вкладывается «живым товаром» — поставит пушечное мясо, — уточнил он.

Решение Украины довести численность армии до одного миллиона связано с тем, что президент США Джо Байден намерен дать 40 миллиардов долларов, а страны «Большой семерки» (G7) — 30 миллиардов евро, отметил Мирошкин в своем Telegram-канале.

Накануне министр обороны Украины Олег Резников сообщил, что стране необходимо обеспечить численность военнослужащих до одного миллиона человек. Он добавил, что благодаря мобилизации украинского народа и действиям властей, сохранивших управляемость страной, была организована оборона.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По его словам, планируется демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.