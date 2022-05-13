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Украина планирует довести численность армии до одного миллиона человек

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украина планирует довести численность армии до одного миллиона человек
Фото: depositphotos

Украине необходимо обеспечить численность военнослужащих, задействованных в боевых действиях, до одного миллиона человек. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил министр обороны страны Олег Резников.

Он отметил, что мобилизация украинского народа и действиям властей, сохранивших управляемость страной, была организована оборона.

— Развертывание государственного механизма — это много формальностей даже в условиях войны. И не только в воюющей Украине. Мы ориентируемся на потребность обеспечить один миллион человек, которые будут бороться с врагом, — отметил он.

По его словам, из-за усиления конфликта произошел рост оборонных нужд и страна не была к этому полностью готова, передает ТАСС.

До этого стало известно, что российская авиация уничтожила три командных пункта украинской армии и поразила 52 района сосредоточения живой силы и техники. Российская армия также уничтожила склад боеприпасов под Харьковом и более 300 националистов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. Он отметил, что планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

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