Пассажиры создадут мозаичное панно для одной из станций Большой кольцевой линии

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пассажиры метро в честь 87-летия столичной подземки смогут создать новую мозаику по старым технологиям для одной из станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в субботу, 14 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Мастер-класс будет проходить на станции «Деловой центр» в период с 12:00 до 15:00 15 мая. Дептранс совместно с союзом творческих мастерских ArtWorker научит горожан создавать мозаику по сюжету «Два сердца столицы». Позже арт-объект украсит одну из станций БКЛ.

Московский метрополитен отпразднует 87 лет 15 мая. В честь события на разных станциях подземки пройдут многочисленные праздничные мероприятия. Так, например, 14 и 15 мая на Кольцевой линии метро пассажиры смогут проехать на любом из семи парадных типов поездов, которые будут ходить против часовой стрелки.

13 мая на третьем пути станции «Партизанская» началась выставка исторических вагонов. Она продлится до 16 мая. Кроме того, с 14 до 23 мая на той же станции москвичи смогут увидеть ретросхемы метро.