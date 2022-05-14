Минобороны сообщило об уничтожении 28 опорных пунктов ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС уничтожили 28 ротных опорных пунктов украинской армии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в субботу, 14 мая.

— В течение дня поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое, — сказал генерал.

Помимо этого, за прошедший день российской авиацией были поражены 33 района сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате авиаударов российские войска уничтожили до 90 украинских националистов, также вывели из строя 18 единиц военной техники, передает слова Конашенкова Telegram-канал Минобороны.

До этого в Минобороны сообщили, что российские войска обнаружили подразделение ВСУ на боевых машинах пехоты, которые планировали переправиться по наведенной понтонной переправе через реку Северский Донец. Огнем артиллерии понтонная переправа была полностью разрушена и затонула.

Успевшая переправиться по понтонам бронетехника противника с экипажами в ходе боя была уничтожена огнем российских артиллеристов и экипажей боевых машин пехоты.

Российские солдаты с 7 мая отбили несколько попыток подразделений ВС Украины захватить остров Змеиный. Атаки на стратегическую территорию были спланированы украинским Генштабом при участии США и Великобритании по приказу президента Владимира Зеленского. Конашенков назвал отчаянные попытки Украины захватить остров Змеиный бездумной провокацией Зеленского.