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Реставратор Журин назвал сохранение культурного наследия страны важнейшей госзадачей

Егор Провоторов
Общество

Последние 50 лет реставратор Евгений Журин занимается реставрацией исторических зданий, размещенных в разных российских городах. На его счету работы над обновлением обликов исторического музея на Красной площади, здания МИД России и музея-усадьбы «Остафьево».

Среди объектов, отреставрированных под руководством специалиста, большое количество количество памятников архитектуры. Наиболее интересным и сложным, по его словам, было здание Государственного исторического музея на главной площади страны.

— Здание Исторического музея поразило меня своей монументальностью еще в детские годы. Оно казалось сказочным замком. Но я и представить не мог, что с ним будет связана значительная часть моей профессиональной жизни, — говорит Журин в интервью mos.ru.

Из-за финансовых проблем и изменения внутриполитической обстановки в стране проект реставрации музея затянулся на 20 лет. Облик культурного учреждения на Красной площади менялся с 1984 по 2004 годы.

Заслуженный отечественный реставратор назвал одной из самых важных государственных задач сохранение культурного наследия страны, поскольку утрата даже небольшой его части может привести к духовным потерям.

— Историко-культурное наследие — это опора нашего самосознания. Историческая архитектура представляет собой музейную экспозицию под открытым небом, а по зданиям можно читать многовековую летопись народа, — резюмировал специалист.

Накануне стало известно, что в Москве отреставрируют здания Монетного и Печатного дворов на Никольской улице.

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