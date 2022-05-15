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Вика Цыганова предложила звезде «Красотки» Ричарду Гиру посетить Донбасс

Егор Провоторов
Общество
Вика Цыганова предложила звезде «Красотки» Ричарду Гиру посетить Донбасс
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Известная российская певица Вика Цыганова в субботу, 14 мая, предложила голливудскому актеру Ричарду Гиру лично посетить Донбасс. По ее мнению, это поможет американскому артисту развеять «заблуждения по поводу Украины».

Накануне звезда фильма «Красотка» выставил на благотворительный аукцион свой кабриолет. Вырученные с его продажи средства Гир намерен отправить на помощь жителям Украины.

Цыганова заявила, что ей жаль голливудского актера, который находится в «тьме заблуждения» относительно Украины. По ее словам, все СМИ сейчас работают против России, выставляя Украину несчастной.

— Поэтому я бы Ричарду Гиру предложила приехать к нам в Донбасс, в Луганск, — заявила артистка в интервью Daily Storm.

Российская певица также сообщила, что продала свой дом в подмосковном поселке, где, по ее словам, на протяжении нескольких лет проживали уроженцы Одессы. На вырученные с продажи недвижимости деньги она помогает республикам и жителям Донбасса.

В конце марта Цыганова высказалась о российских звездах, которые покинули территорию РФ из-за спецоперации на Украине.

Голливуд Украина Вика Цыганова
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