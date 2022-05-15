«Пора провести аудит»: Охлобыстин прокомментировал ситуацию в российской культуре

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Иван Охлобыстин известен своими прямыми высказываниями. Актер не стесняется выражать свое мнение и открыто комментирует происходящее в стране. Свое слово он дал и касательно нынешней ситуации в российской культуре.

— В нашей липкой культурке давно пора тщательный идейный аудит провести. Подтянуть уровень художественного до уровня происходящего. Сейчас этот уровень высок, как никогда, — сказал он.

Он добавил, что перефразировал для себя фразу Ницше: «Все, что не убивает нас, делает нас сильнее». В варианте актера она звучит так: «Все, что не убивает нас, нам неинтересно».

По словам Охлобыстина, сейчас людям в жизни и на сцене нужны герои. Российскую культуру хотят убить, поэтому гражданам должно быть «очень интересно», отметил он в своем личном блоге «Яндекс.Дзен».

До этого Иван Охлобыстин прокомментировал телефонный разговор актрисы Чулпан Хаматовой с пранкерами Вованом и Лексусом. Актер заявил, что будет рад за актрису, если она найдет работу в каком-либо прибалтийском театре.