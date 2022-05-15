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Латвия приостановила транзит военных грузов из Белоруссии через свои порты

Александр Афонин
В мире
Латвия приостановила транзит военных грузов из Белоруссии через свои порты
Фото: pixabay

Латвия остановила железнодорожный транзит военных грузов из Белоруссии через свои порты. Об этом в воскресенье, 15 мая, заявило министерство сообщения балтийской республики.

— Было принято решение о расторжении соглашения, разрешавшего прямое железнодорожное сообщение для перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны с использованием латвийских портов, — говорится в сообщении.

Соглашение о транзите было подписано в 1994 году. Позже, в 2004-м, Латвия вступила в Евросоюз и НАТО. Это связало ее с правовыми нормами международных организаций. В связи с этим балтийская республика приняла решение об остановке перевозок, так как на соглашение с Белоруссией «нормы не распространяются».

Отмечается, что республика пересматривает двусторонние отношения с Россией и Белоруссией в контексте ситуации на Украине, передает РИА Новости.

9 мая стало известно, что Евросоюз (ЕС) откажется от введения запрета на перевозку российской нефти европейскими танкерами в третьи страны. Как сообщает Bloomberg, на исключении настаивала Греция, так как экономика этой страны значительно зависит от морских перевозок.

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