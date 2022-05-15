Шольц не стал обижаться на оскорбившего его посла Украины

Фото: bundeskanzler.de

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не стал обижаться на оскорбления со стороны посла Украины Андрея Мельника, назвавшего его «оскорбленной печеночной колбасой».

— Не нужно придавать такое большое значение каждому слову. Важно сосредоточиться на главном — мы хотим помочь Украине защитить себя, — сказал политик.

Комментируя свое отношение к фразе посла, канцлер уточнил, что оставит это на суд самого журналиста, передает «Лента.ру».

3 мая Мельник назвал Шольца «оскорбленной печеночной колбасой» после того, как тот назвал препятствие для своего визита в Киев. Мельник добавил, что, несмотря на ситуацию, президент Украины Владимир Зеленский будет рад визиту Шольца.

Отмечается, что еще больше Киев ждет одобрения со стороны правительства Германии предложения бундестага о поставках тяжелого вооружения.

До этого Шольц в беседе с местной прессой сообщил, что главной причиной отказа приезда немецкого правительства на Украину стал отказ Владимира Зеленского принять в Киеве немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера. Он намеревался приехать 13 апреля.

В ответ на слова украинского представителя в Бундестаге потребовали выслать Мельника. По словам заместителя председателя фракции ХДС Иоганна Вадефула, его высказывание не повышает солидарность с Украиной.