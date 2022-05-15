Шольц не стал обижаться на оскорбившего его посла Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не стал обижаться на оскорбления со стороны посла Украины Андрея Мельника, назвавшего его «оскорбленной печеночной колбасой».
— Не нужно придавать такое большое значение каждому слову. Важно сосредоточиться на главном — мы хотим помочь Украине защитить себя, — сказал политик.
Комментируя свое отношение к фразе посла, канцлер уточнил, что оставит это на суд самого журналиста, передает «Лента.ру».
3 мая Мельник назвал Шольца «оскорбленной печеночной колбасой» после того, как тот назвал препятствие для своего визита в Киев. Мельник добавил, что, несмотря на ситуацию, президент Украины Владимир Зеленский будет рад визиту Шольца.
Отмечается, что еще больше Киев ждет одобрения со стороны правительства Германии предложения бундестага о поставках тяжелого вооружения.
До этого Шольц в беседе с местной прессой сообщил, что главной причиной отказа приезда немецкого правительства на Украину стал отказ Владимира Зеленского принять в Киеве немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера. Он намеревался приехать 13 апреля.
В ответ на слова украинского представителя в Бундестаге потребовали выслать Мельника. По словам заместителя председателя фракции ХДС Иоганна Вадефула, его высказывание не повышает солидарность с Украиной.