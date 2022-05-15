В Чехии уверены, что помощь Украине потребует больших жертв от Запада

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Восстановление Украины после затяжного кризиса потребует от западных стран огромных финансовых жертв, которые они вряд ли намерены нести, заявил в воскресенье, 15 мая, обозреватель чешского издания Lidovky Истван Леко.

Продолжающийся на Украине кризис постоянно заставляет западных политиков задаваться вопросом, кто будет платить за восстановление восточноевропейского государства, которое останется невозможным до окончательного разрешения ситуации, считает аналитик.

Он привел информацию еврокомиссара Валдиса Домбровскиса о том, что на восстановление Украины потребуется порядка 600 миллиардов евро, а также заявил, что эта сумма будет кратно увеличиваться. Чешский специалист также обратил внимание на заявление немецкого экономиста Вернера Хойера о необходимости «плана Маршалла» для Киева, принимать участие в котором будет все международное сообщество, пишет РИА Новости.

Обозреватель заметил, что с Хойером согласны и другие эксперты. Сейчас долг стран Евросоюза достигает 92 процентов ВВП, кроме того европейские государства приняли пятилетнюю программу по отказу от российских энергоносителей, которая предполагает траты в размере 195 миллиардов евро. Эта сумма, как напомнил Леко, сопоставима с годовым ВВП Чехии.

Накануне генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что в Европе есть целый ряд долгосрочных системных проблем, замедляющих развитие экономики.