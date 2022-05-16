Российская армия сбила украинский самолет Су-24 в районе острова Змеиный

Фото: Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский бомбардировщик Су-24. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

Он уточнил, что вражеский объект сбили в районе острова Змеиный, передает РИА Новости.

15 мая оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 32 района сосредоточения живой силы и вооружений Украины.

Днем ранее воздушно-космические силы России ликвидировали 28 ротных опорных пунктов ВСУ с помощью ударов высокоточными ракетами.

13 мая ВС РФ высокоточным оружием ударили по нефтеперерабатывающему заводу на севере Кременчуга Полтавской области, где располагались резервуары с топливом для военной техники украинской армии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что угрозы мирному населению нет.