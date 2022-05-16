Врач объяснил, почему опасно мыть куриное мясо перед приготовлением

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Мытье куриного мяса может привести к заражению сальмонеллой. Об этом предупредил врач и специалист по пищевой безопасности Джеймс Кинчелоу.

Он отметил, что курица является одним из наиболее подверженных заражению сальмонеллой продуктов. При этом бактерии погибают при тепловой обработке, если мясо правильно приготовить. Однако при мытье сырого мяса сальмонелла может попасть на раковину и поверхности кухни, в результате чего появляется риск заражения, пояснил эксперт.

— Сальмонелла не может выжить в курице, если она приготовлена правильно. Но паразит может выжить на ваших столешницах, раковине, губках, пальцах, одежде — на любой поверхности, к которой прикасалось зараженное мясо и которая после этого не была должным образом очищена, — приводит слова Кинчелоу ФАН.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, что употребление в пищу куриного мяса полезно для людей, желающих похудеть, так как в нем содержится много белка, витаминов и минеральных веществ. Она отметила, что те, кто отказывается от этого продукта, рискуют столкнуться с недостатком белка в организме.