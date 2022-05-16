Минпромторг ожидает запуска производства на заводе «Москвич» уже в 2022 году

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Минпромторг РФ ожидает в 2022 году начала производства автомобилей под брендом «Москвич» на бывшем заводе «Renault Россия». Об этом сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак в понедельник, 16 мая.

— Я думаю, что в ближайшее время правительство Москвы совместно с менеджментом завода представят нам свои план по развитию такого производства. Мы ожидаем запуск производства в этом году, — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Также Пак заявил, что автомобиль Renault Duster в России может производиться «АвтоВАЗом» под брендом Lada.

В этот же день стало известно, что директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал Дмитрий Пронин, до этого он занимал должность заместителя главы столичного департамента транспорта.

Российский автомобильный рынок переживает не самые лучшие времена. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами, которые рассказали, чего ожидать в будущем и стоит ли в текущий момент покупать новую машину. Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто заявил «ВМ», что будущее авторынка в стране довольно неопределенное.