Мишустин подписал распоряжение об отмене премии правительства Римасу Туминасу

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене премии правительства театральному режиссеру Римасу Туминасу. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации в понедельник, 16 мая.

— Исключить Туминаса Римаса из числа лиц, которым присуждена премия правительства Российской Федерации 2021 года в области культуры, — говорится в распоряжении премьера.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) сообщили 4 мая, что разыграли известного режиссера. Представившись министром культуры Украины, один из них предложил Туминасу поставить спектакль о Степане Бандере, и тот согласился.

После этого, 7 мая, стало известно, что Туминас прекращает свою деятельность в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Он возглавлял театр с 2007 года по 9 февраля нынешнего года. С 1 марта он находился в отпуске за свой счет в Литве по состоянию здоровья. Отмечается, что культурное учреждение продолжит свою работу в плановом режиме, все проекты, запланированные на нынешний театральный сезон, будут выполнены.

До этого актриса театра и кино Татьяна Васильева назвала «дурой» уехавшую из России актрису Чулпан Хаматову. В новом проекте «Шоу ВиЛ» Вована и Лексуса Васильева была недовольна поведением коллеги. По ее мнению, Хаматова бросила умирать детей благотворительного фонда «Подари жизнь», основателем которого она является.