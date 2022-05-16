Минобороны: Националисты подвергают насилию людей в Одессе за пророссийские взгляды

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Украинские националисты подвергают насилию жителей Одессы за пророссийские взгляды. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в понедельник, 16 мая.

— В Одессе боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды, — заявил он.

По словам Мизинцева, тех, у кого боевики находят какие-нибудь доказательства их симпатии к России, националисты увозят в неизвестном направлении. Генерал-полковник подчеркнул, что такие методы Киева лишь в очередной раз доказывают его пренебрежение к собственным гражданам и их жизням, говорится в сообщении.

До этого в Минобороны сообщили, что российские войска обнаружили подразделение ВСУ на боевых машинах пехоты, которые планировали переправиться по наведенной понтонной переправе через реку Северский Донец. Огнем российской артиллерии понтонная переправа была полностью разрушена и затонула.

Успевшая переправиться по понтонам бронетехника противника с экипажами в ходе боя была также уничтожена огнем российских артиллеристов и экипажей боевых машин пехоты.

Кроме того, СБУ совместно с националистами подорвали цистерну с удобрениями в Харьковской области для обвинения России в применении химоружия. Отмечается, что мирное население и военнослужащие не пострадали.