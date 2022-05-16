Ликсутов: «Москвич» по максимуму применит российские детали для будущих такси и каршерингов

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Руководители завода «Москвич» получили задачу максимально использовать отечественные комплектующие в производстве будущих автомобилей. Предприятие сможет выпускать новые автомобили «Москвич», которые смогут широко применяться для такси и каршерингов. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Понятно, что это вопрос не немедленный и не сегодняшнего дня, но мы со своей стороны, правительство Москвы, обеспечим заказом это предприятие вместе с московскими компаниями такси и каршеринга, чтобы у завода было четкое понимание своих перспектив, какие автомобили ему надо выпускать, какой есть потребитель, какие требования к этой машине, — сказал Ликсутов в интервью телеканалу «Москва 24».

Он отметил, что столичные власти сформировали рабочую группу с крупнейшими компаниями-агрегаторами, которые занимаются такси в Москве, чтобы вместе определить технические аспекты будущего автомобиля такси для Москвы.

По словам Ликсутова, ежегодно в московском регионе для рынка такси и каршеринга «необходимо, по разным оценкам, от 30 до 40 тысяч новых машин».

— Завод «Москвич» потенциально может выпускать такие машины, мы разрабатываем технические требования, и уверен, что найдем решение, как этот автомобиль в самое короткое время начать производить здесь, в Москве, на автозаводе «Москвич», — заключил заммэра.

Ранее в понедельник мэр столицы Сергей Собянин объявил о том, что московский завод «Рено» переходит на баланс города. Здесь возобновят выпуск автомобилей под брендом «Москвич», а затем и электромобилей. Директором предприятия стал Дмитрий Пронин, до этого он занимал должность заместителя главы столичного департамента транспорта.