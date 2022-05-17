Стали известны подробности смертельного ДТП на юге столицы

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Россия, Москва, Южный административный округ, 1-й Кожуховский проезд, 19к1 Карта всех событий

В Москве, на 1-м Кожуховском проезде, водитель не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение. В результате инцидента погиб один человек и еще трое пострадали. Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы.

— Около 5 утра водитель автомобиля «Порше Кайен», двигаясь по 1-му Кожуховскому проезду, в районе дома 19 не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате происшествия водитель транспортного средства погиб на месте от полученных травм. Трое его пассажиров доставлены в больницу с травмами.

На месте инцидента работают сотрудники следственно-оперативных служб города.

Отмечается, что водитель автомобиля имел более 260 нарушений связанных с превышением скорости с начала года.

До этого стало известно, что один человек пострадал в аварии с участием двух машин на юго-востоке Москвы. Уточняется, что столкнулись грузовой и легковой автомобили.