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Французский политик признал провал политики Европы в отношении России

Полина Долганова
В мире
Французский политик признал провал политики Европы в отношении России
Фото: Unsplash

Французский политик Стефан Буффето назвал политику Европы по отношению к России «непостижимой оплошностью». Такое мнение он выразил в своей колонке для издания Boulevard Voltaire.

По мнению политика, до 1917 года Российская империя была союзником для Европы. В связи с этим, уверен автор, после распада Советского Союза сторонам нужно было восстановить баланс в Евразии.

Вместо этого, пишет Буффето, Евросоюз подчинился Соединенным Штатам, доктрина которых предполагает невозможность сближения Западной Европы с РФ.

Буффето напомнил, что именно Вашингтон породил хаос в мире за счет своей политики на Ближнем Востоке, за которую пришлось поплатиться жителям Европы.

Политик подытожил, что Россия не является не угрозой для ЕС, передает РИА Новости.

В апреле президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия вела ошибочную политику в отношении России. Штайнмайер также подчеркнул, что при нынешнем руководстве РФ перспектив к возвращению статуса-кво нет.

27 марта Штайнмайер выразил мнение, что антироссийские санкции, вызванные ситуацией на Украине, не обойдут стороной жителей Германии.

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