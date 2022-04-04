Президент ФРГ Штайнмайер признал ошибочную политику по отношению к России

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Германия вела ошибочную политику в отношении России. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

— Мы потерпели неудачу, выстраивая общий европейский дом с привлечением России. Мы потерпели неудачу в попытке вовлечь Россию в общую архитектуру безопасности... Поддержка «Северного потока — 2» с моей стороны однозначно была ошибкой. Мы держались за мост, в который Россия уже не верила и о котором предостерегали наши партнеры, — заявил он.

Штайнмайер также подчеркнул, что при нынешнем руководстве РФ перспектив к возвращению статуса-кво нет, передает ТАСС.

27 марта Штайнмайер выразил мнение, что антироссийские санкции, вызванные ситуацией на Украине, не обойдут стороной жителей Германии. Он отметил, что, несмотря на все дипломатические усилия, готовность к ограничениям и стойкость ФРГ потребуются еще долго.

26 марта в Германии предупредили о возможном развале Евросоюза из-за противостояния с Россией. По словам немецкого экономиста Айка Хамера, Европа может столкнуться с ростом цен на бензин до 6 евро за литр. Это приведет к тому, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Он отметил, что подобный сценарий разрушит мнение о «великом зажиточном Западе», а европейцы возложат ответственность за это на правительство.