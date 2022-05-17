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Москвичи смогут компенсировать затраты на получение новой профессии

Александр Афонин
Город
Москвичи смогут компенсировать затраты на получение новой профессии
Фото: Pexels

В Москве окажут поддержку специалистам, которые находятся в поиске работы и обучаются по программам среднего или дополнительного профессионального образования. Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Теперь компенсировать затраты на дополнительное профессиональное обучение могут не только организации, но и частные лица. Размер гранта составляет до 60 тысяч рублей. Его сумма будет определяться на основе затрат, подтвержденных договором об образовании, — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Отмечается, что договор с образовательной организацией должен быть заключен не раньше 1 января этого года. Компенсация затрат возможна только для организаций, которые ведут свою деятельность в столице и имеют соответствующую лицензию.

Заявку на получение гранта можно отправить в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы. Они принимаются до 29 июля, передает официальный сайт мэра Москвы.

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева заявила, что гранты на профобучение привлекут новые кадры в наиболее востребованные отрасли экономики. По ее словам, с их помощью шесть тысяч москвичей получат возможность трудоустройства.

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