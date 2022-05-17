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Стоматолог рассказала, как самостоятельно вырвать зуб

Ирина Игнатенко
Общество
Стоматолог рассказала, как самостоятельно вырвать зуб
Фото: pixabay.com

Чтобы самостоятельно вырвать молочный зуб, нужно взять кусок бинта, намотать на палец, чтобы не скользил, и вытащить зуб. Об этом рассказала стоматолог-терапевт Елена Ремезова.

Также может подойти носовой платок или проверенный способ с ниткой. Но врач отметила, что самостоятельно избавляться от молочного зуба можно, если он сильно подвижный. Но лучше сделать это в кабинете у стоматолога.

Что касается коренных зубов, то от них лучше не избавляться самостоятельно.

— Самостоятельно избавиться от коренного зуба можно, если он третьей степени подвижности. Он шатается вправо-влево, вперед-назад и вверх-вниз. И то он может быть в мягких тканях, а там будет сильно кровоточить, — предупредила врач в комментарии РИАМО.

По словам врача, в остальных случаях — при кровоточивости десен, наличии гноя и неприятного запаха — попытка самостоятельной операции только все усугубит. Возможно кровотечение и появление открытой раны, в которую может попасть инфекция.

При выборе детской зубной пасты следует учитывать три основных критерия: возраст ребенка, состав и вкус пасты. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал кандидат медицинских наук, стоматолог, ортодонт Андрей Жук.

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