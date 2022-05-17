Дом по реновации ввели в эксплуатацию в Бабушкинском районе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Печорская улица, 7 Карта всех событий

В Бабушкинском районе столицы ввели в эксплуатацию новостройку, построенную по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 17 мая.

— Новостройка на Печорской улице станет пятой, переданной под заселение по программе реновации в Бабушкинском районе столицы. В настоящее время здесь также строится еще четыре дома, — рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Новостройка на Печорской улице была построена по индивидуальному проекту. В ней оборудовано шесть квартир для маломобильных жильцов. Специалисты благоустроили прилегающую территорию и установили спортивные и детские площадки.

До конца года в здание переедет 120 семей из двух старых пятиэтажек, которые находятся в 350 метрах от новостройки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что в Нагорном районе столицы ввели в эксплуатацию дом по программе реновации. В трехсекционном здании сделали подземную автостоянку, а фасады облицевали панелями из керамогранита в спокойных светлых тонах.