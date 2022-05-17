Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дом по реновации ввели в эксплуатацию в Бабушкинском районе

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации ввели в эксплуатацию в Бабушкинском районе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Печорская улица, 7 Карта всех событий

В Бабушкинском районе столицы ввели в эксплуатацию новостройку, построенную по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 17 мая.

— Новостройка на Печорской улице станет пятой, переданной под заселение по программе реновации в Бабушкинском районе столицы. В настоящее время здесь также строится еще четыре дома, — рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Новостройка на Печорской улице была построена по индивидуальному проекту. В ней оборудовано шесть квартир для маломобильных жильцов. Специалисты благоустроили прилегающую территорию и установили спортивные и детские площадки.

До конца года в здание переедет 120 семей из двух старых пятиэтажек, которые находятся в 350 метрах от новостройки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что в Нагорном районе столицы ввели в эксплуатацию дом по программе реновации. В трехсекционном здании сделали подземную автостоянку, а фасады облицевали панелями из керамогранита в спокойных светлых тонах.

Москва Реновация Северо-Восточный административный округ (СВАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евроненавидение подсчитало голоса

Герман Клименко
Герман Клименко

Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантомные боли не покидают поуехавших

Драгана Трифкович
Драгана Трифкович

Расцвет нацизма — закат Европы

Все мнения
О проекте