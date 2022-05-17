Песков не исключил приобретения Путиным нового «Москвича»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин захочет купить себе новый автомобиль «Москвич», если машина будет хорошей. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 17 мая.

— Любой россиянин хочет иметь хорошую машину «Москвич». Но она для этого должна стать хорошей машиной. Если так получится сделать, то это будет шикарно и, конечно же, все захотят иметь такую машину, в том числе и президент, — заявил он.

Сам президент — водитель с большим стажем. В его личной собственности уже много лет — две раритетные «Волги» ГАЗ М-21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф», передает ТАСС.

В понедельник, 16 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что московский завод «Рено» переходит на баланс города. На предприятии возобновят выпуск машин под брендом «Москвич», а потом и электромобилей. Директором предприятия стал Дмитрий Пронин, до этого он занимал должность замглавы столичного департамента транспорта.

Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак заявил, что Минпромторг ожидает в 2022 году начала производства автомобилей под брендом «Москвич» на бывшем заводе «Renault Россия». Пак также рассказал, что автомобиль Renault Duster в России может производиться «АвтоВАЗом» под брендом Lada.