Мужчина лишился рюкзака с ценными бумагами, гуляя в центре Москвы

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Россия, Москва, Печатников переулок Карта всех событий

Злоумышленник украл у жителя столицы рюкзак с документами на две машины. Об этом во вторник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию обратился мужчина с заявлением о краже. Он обнаружил пропажу, когда находился в Печатниковом переулке. Мужчина не смог точно пояснить, где и когда он забыл свой рюкзак.

Сумму общего материального ущерба он оценил в 206 тысяч рублей, поскольку внутри похищенной сумки находились ключи и документы на автомобили «Форд» и «Ауди», портативная зарядка, а также кольцо из драгметалла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее сообщалось про аналогичный случай — у сотрудника пиццерии посетитель украл рюкзак с вещами на сумму 90 тысяч рублей.