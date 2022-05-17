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Минобороны: Украинские боевики разместили артиллерию на территории церкви

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
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Минобороны: Украинские боевики разместили артиллерию на территории церкви
Фото: depositphotos

Украинские боевики батальона «Айдар» разместили артиллерию на территории церкви Похвалы Богоматери в Павлограде Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник, 17 мая.

— Боевики националистических батальонов и подразделения ВСУ, прикрываясь мирными жителями как живым щитом, продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения, — заявил он.

По словам генерал-полковника, огневые позиции украинских боевиков располагаются в непосредственной близости к жилым кварталам. Кроме того, утверждает Мизинцев, националисты батальона Азов оборудовали казармы в зданиях детского сада и интерната в городе Мирнограде. Об этом сообщается в Telegram-канале «Минобороны России».

Днем ранее Мизинцев заявил, что украинские националисты подвергают насилию жителей Одессы за пророссийские взгляды. По его словам, тех, у кого боевики находят какие-нибудь доказательства их симпатии к России, националисты увозят в неизвестном направлении.

Генерал-полковник подчеркнул, что такие методы Киева лишь в очередной раз доказывают его пренебрежение к собственным гражданам и их жизням.

Российские комплексы ПВО ликвидировали украинский беспилотник и перехватили три ракеты «Точка-У» над островом Змеиный. Кроме того, средства ПВО сбили десять реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Полевое ДНР.

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