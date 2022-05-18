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В МИД РФ назвали сложным вопрос поставок удобрений и вывоза украинского зерна

Юлия Курганова
Общество
В МИД РФ назвали сложным вопрос поставок удобрений и вывоза украинского зерна
Фото: Pexels

Вопрос поставок российских калийных удобрений и вывоза украинского зерна обсуждается. Об этом сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин.

В понедельник, 16 мая, издание Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники написала, что генеральный секретарь ООН просит Россию не препятствовать экспорту зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, которые ограничивают поставки удобрений из РФ и Белоруссии. По данным газеты, Турция выразила готовность взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.

— Сложный вопрос. Вы же знаете, калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна — сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются, — сказал дипломат в ответ на просьбу прокомментировать сообщения иностранных журналистов.

Панкин уточнил, что вопрос обсуждается с Россией, а не на уровне ООН, передает РИА Новости.

17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею вывоза украинского зерна в обмен на смягчение санкций, напомнил, что Украина заминировала порты, что опасно для судоходства. Он подтвердил, что вопрос обсуждался на недавней встрече российского лидера Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

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