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«Фабрика дизайна» начнет работу в Москве

Георгий Соланович
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«Фабрика дизайна» начнет работу в Москве
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Москве начнет работу проект по развитию предпринимательской активности дизайнеров, разработке решений по импортозамещению и сохранению и созданию рабочих мест в креативном секторе «Фабрика дизайна». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 18 мая.

Проект включает в себя пять этапов — от предоставления техзадания на разработку импортозамещающих дизайн-решений до показа результата работы. Предполагается, что после финального этапа дизайнер и заказчик заключат договор о сотрудничестве.

Участие в проекте могут принять дизайнеры с уже готовыми решениями по импортозамещению, а также российские компании, предлагающие техзадания на разработку промышленного дизайна отечественной продукции. Прием технических заданий от заказчиков начнется 25 мая и продлится до 21 июня.

— Московским дизайнерам проект даст возможность сформировать новые бизнес-связи с российскими промышленными компаниями, которые остро нуждаются в качественном дизайне. «Фабрика дизайна» станет логичным продолжением городской политики по импортозамещению, — подчеркнул глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин. Его слова приводит официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) начало предлагать новую услугу: дизайн-проект интерьера квартиры. Жители столицы могут заказать как минимальный эскизный, так и максимально подробный проект квартиры. Срок предоставления услуги зависит от площади квартиры, цены заказа будет в любом случае ниже рыночной.

импортозамещение Москва Дизайн
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