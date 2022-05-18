Комплексы ПВО-ПРО С-500 начинают поступать на вооружение российской армии

Фото: Минобороны РФ

Комплексы противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны С-500 начали поступать в Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом в среду, 18 мая, сообщил вице-премьер страны Юрий Борисов.

— Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые совмещают функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны, — это комплексы С-500, — цитирует политика РИА Новости.

18 мая стало известно, что Вооруженные силы РФ применили на Украине взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Использование этих боевых машин в спецоперации позволит окончательно сформировать тактику их применения и определить место в бронетанковых группах.

Недавно ВВС Соединенных Штатов рассказали об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW. 14 мая стратегический американский бомбардировщик выпустил гиперзвуковую ракету AGM-183A. В ведомстве заявили, что испытание было проведено безупречно.

Константин Сивков, доктор военных наук, военный эксперт, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, в чем опасность гиперзвукового оружия и в чем преимущество отечественных ракет.