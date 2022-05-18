В центре госуслуг Ивановского района начался капитальный ремонт

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Молостовых, 1Г Карта всех событий

Специалисты начали проведение капитального ремонта в центре госуслуг «Мои документы» в Ивановском районе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 18 мая.

— Сейчас выполнено около 20 процентов работ. Специалисты завершили демонтаж, расчистили поверхности от старой краски, заготовили необходимые материалы. В настоящее время ведется устройство цементно-песчаной стяжки полов, монтаж перегородок с обшивкой гипсоволокном и шпаклевкой стыков, а также металлических коробов для кабелей и электротехнических гофрированных труб. В ближайшее время специалисты приступят к замене инженерных систем, — заявил начальник управления департамента капремонта города Алексей Васютин.

По его словам, специалисты в здании на улице Молостовых отремонтируют перекрытия и отмостку, приведут в порядок входную группу, увеличат ширину проходов, обустроят комнату неторжественной регистрации брака, разместят кабинет биометрии и отдел по вопросам миграции МВД РФ, а также обустроят комнату матери и ребенка, кафе и раздевалку для персонала.

Заместитель директора по инфраструктуре и безопасности центров госуслуг Анастасия Панина отметила, что после капитального ремонта здание госуслуг станет еще комфортнее для посетителей и сотрудников.

Работы планируется завершить в 2022 году. Во время ремонта жители Ивановского района по вопросам миграции могут обращаться в центр госуслуг района Новогиреево, а другие вопросы можно решить в любом офисе «Мои документы», передает официальный сайт мэра Москвы.

28 апреля в районе Ховрино объявили об открытии центра госуслуг «Мои документы». Центр расположен в удобном месте — в торговом центре Discovery по адресу улица Дыбенко, дом 7/1.