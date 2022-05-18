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Открытие форума РИФ-2022 прошло 18 мая

Оксана Васильева
Общество
Открытие форума РИФ-2022 прошло 18 мая
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В подмосковном пансионате «Лесные дали» 18 мая состоялось открытие РИФ - 2022. Традиционно, в ходе пленарной сессии РАЭК презентовала свежие цифры исследования «Экономика Рунета 2021-2022»: вклад в ВВП, данные по основным сегментам, сравнение с предыдущими показателями, но главное — прогнозы.

Главный вывод исследования: Рунет вырос в 2021 и продолжит расти в 2022 году – благодаря пользователю («поддержка рублем») и государству (новые меры поддержки). В 2021 году вклад Экономики Рунета в ВВП России составил 9,5 триллиона рублей, увеличившись на 42 процента по сравнению с 2020 годом.

— Можно с уверенностью сказать, что для российской интернет-отрасли кризисы стали своего рода «прививками», которые раз за разом укрепляют ее иммунитет к дальнейшим вызовам, — отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

В 2021 году более 6 тысяч российских ИТ-компаний воспользовались налоговыми льготами, а налоговые поступления от ИТ-отрасли за 2021 год превысили объем 2020 года на не менее чем 75 миллиардов рублей. При этом фонд оплаты труда в ИТ за 9 месяцев 2021 года вырос на 33 процента. Аудитория Рунета, по данным Mediascope, в апреле 2022 года составила 97,5 миллиона человек или 79,9 процента населения страны (Mediascope Cross Web апрель 2022, total internet, Россия 0+,12+ лет).

Частота использования интернета продолжает увеличиваться – ежедневно в сеть заходят 94 млн человек. Основным устройством для доступа в интернет остается смартфон: 73,8 процента населения или 90,2 миллиона человек пользуются мобильным доступом.

Согласно предварительным прогнозам, по итогам 2022 года динамика вклада основных цифровых рынков в экономику России снизится до 11 процентов год к году. Несмотря на резкое снижение темпов роста, динамика останется в положительной зоне, в основном, за счет сегментов электронной коммерции и инфраструктуры. Поддержку интернет-экономике также должны оказать меры поддержки ИТ-отрасли, принятые в 2020-2021 годах.

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