В ЕС заблокировали шестой пакет санкций против России

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Шестой пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России заблокирован. Об этом в среду, 18 мая, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

— Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит, — отметил чиновник.

При этом Джентилони выразил оптимистичный настрой на то, что соглашение все же будет достигнуто, пишет ТАСС.

До этого президент Венгрии Каталин Новак заявила, что Варшава проголосует за шестой пакет санкций против России, включающий в себя запрет на поставки нефти, если Евросоюз профинансирует ее энергетическую безопасность.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал «экономическим самоубийством» политику европейских стран в энергетической сфере. Он отметил, что рост цен на энергоносители может бесповоротно подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов считает, что заменить российскую нефть в ЕС на данный момент невозможно. По его словам, сроки отказа от импорта нефти из РФ могут растянуться на месяцы или даже годы.