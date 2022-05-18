Вице-премьер Хуснуллин пообещал Запорожской области поддержку

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия займется восстановлением всех освобожденных территорий Украины. Об этом в среду, 18 мая, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— Оценки мы сейчас ведем, я не готов их пока назвать. Но все решения о том, что мы будем восстанавливать все освобожденные территории, финансировать это, приняты, — отметил чиновник.

По его словам, решения уже приняты, а объем необходимых средств оценивается в настоящее время. Кроме того, на освобожденных территориях Украины планируется ввести максимальный оборот рубля и постепенно заменить гривну, подчеркнул вице-премьер. Хуснуллин добавил, что жители Запорожской области получат пенсии и зарплаты в рублях уже в этом месяце, передает РИА Новости.

До этого Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины. Также стало известно, что регион с 1 мая перешел в рублевую зону.

После этого заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что местные власти обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить область в состав РФ. Позднее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия поддержит любое решение жителей Херсонской области.