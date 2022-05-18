Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вице-премьер Хуснуллин пообещал Запорожской области поддержку

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Вице-премьер Хуснуллин пообещал Запорожской области поддержку
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия займется восстановлением всех освобожденных территорий Украины. Об этом в среду, 18 мая, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— Оценки мы сейчас ведем, я не готов их пока назвать. Но все решения о том, что мы будем восстанавливать все освобожденные территории, финансировать это, приняты, — отметил чиновник.

По его словам, решения уже приняты, а объем необходимых средств оценивается в настоящее время. Кроме того, на освобожденных территориях Украины планируется ввести максимальный оборот рубля и постепенно заменить гривну, подчеркнул вице-премьер. Хуснуллин добавил, что жители Запорожской области получат пенсии и зарплаты в рублях уже в этом месяце, передает РИА Новости.

До этого Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины. Также стало известно, что регион с 1 мая перешел в рублевую зону.

После этого заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что местные власти обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить область в состав РФ. Позднее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия поддержит любое решение жителей Херсонской области.

Украина Марат Хуснуллин Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте