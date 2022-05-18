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Зеленский предложил продлить военное положение на Украине на 90 дней

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский предложил продлить военное положение на Украине на 90 дней
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением о продлении срока действия военного положения в стране на 90 дней — вплоть до 23 августа.

— Продлить срок действия военного положения на Украине с 5 часов 30 минут 25 мая 2022 года сроком на 90 суток, — цитирует сообщение ТАСС.

До этого Зеленский заявил, что Киев никогда не признает статуса Крыма и не согласится признавать автономию ДНР и ЛНР.

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к Российской Федерации. За это решение тогда высказались 96,77 процента местных избирателей и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие государства мира, в том числе Украина, Соединенные Штаты и страны Европейского союза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что планов вводить на территории Российской Федерации военное положение нет. Первый заместитель главы комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов поддержал слова представителя Кремля, заявив, что в РФ нет оснований для введения военного положения.

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