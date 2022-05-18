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В США выразили уверенность в разрешении позиции Турции по расширению НАТО

Лейла Алиева
В мире
В США выразили уверенность в разрешении позиции Турции по расширению НАТО
Фото: Unsplash

Озабоченность Турции относительно вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО) в конечном счете удастся устранить. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в среду, 18 мая.

Также он выразил уверенность, что процесс принятия Швеции и Финляндии в альянс пройдет успешно. По словам представителя Белого дома, Хельсинки и Стокгольм напрямую работают с Анкарой, чтобы устранить ее озабоченность, а Вашингтон содействует этим переговорам, передает слова Салливана РИА Новости.

18 мая Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Отмечается, что в НАТО должно было состояться обсуждение заявок, поданных послами Финляндии и Швеции, но Анкара дала понять, что на данный момент не может этого одобрить.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается извлечь максимальную выгоду, блокируя переговоры НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. По его словам, затормаживая принятие стран в альянс, Эрдоган рассчитывает хорошо заработать.

Он хочет договориться, чтобы американцы согласились поставлять ему истребители F-35 и сняли ограничения, введенные, когда Турция купила у России ракеты С-400. Можно сказать, что сейчас идет хороший торг, резюмировал специалист.

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