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Франкфуртский «Айнтрахт» стал победителем Лиги Европы

Егор Провоторов
Спорт
Франкфуртский «Айнтрахт» стал победителем Лиги Европы
Фото: pixabay

В Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершился финальный матч Лиги Европы по футболу сезона-2021/22. Победу в противостоянии франкфуртского «Айнтрахта» и «Глазго Рейнджерс» в серии послематчевых пенальти одержали футболисты немецкого клуба — 5:4.

Единственный удар с одиннадцатиметровой отметки не реализовал валлийский полузащитник «Рейнджерс» Аарон Рэмзи. Его удар взял вратарь франкфуртского клуба Кевин Трапп.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На гол Джо Арибо за шотландский клуб на 57-й минуте встречи результативным ударом ответил колумбиец Рафаэль Борре из «Айнтрахта» на исходе 70-й минуты игры. В дополнительные 30 минут команды друг другу голов не забили.

Матч обслуживала словенская бригада арбитров во главе с рефери Славко Винчичем.

Немецкий клуб пробился в финал, пройдя в предыдущей стадии второго по значимости европейского турнира английский «Вест Хэм». Шотландцы же оказались сильнее другой команды из Германии — «РБ Лейпциг».

Накануне стало известно, что нападающий немецкого футбольного клуба «Боруссия Дортмунд» Эрлинг Холанд станет игроком английского «Манчестер Сити».

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