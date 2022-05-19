Астрологи назвали три самых верных знака зодиака

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Специалисты по звездам составили топ-3 знаков зодиака, представители которых никогда не пойдут на измену сами и будут до последнего бороться за семейное счастье, даже зная, что вторая половина ходит налево.

Так, благородные Тельцы надеются прожить со второй половинкой всю жизнь и умереть в один день. Для них благополучие семьи — один из основных приоритетов. Они почти никогда не становятся инициатором развода и могут пойти на расставание лишь в случае полной неудовлетворенности в интимной сфере.

Практичные Козероги могут показаться застенчивыми, однако они просто не готовы открывать душу каждому встречному. Свои чувства представители этого знака зодиака могут доверить только самым близки, в ком абсолютно уверены. Они имеют славу надежных партнеров и, скорее всего, будут преданы избраннику навсегда.

Представители знака Рыбы чаще всего довольно пассивны и не стремятся к переменам. В любви они растворяются в партнере. Эти люди ни при каких обстоятельствах не будут инициаторами разрыва, так как расставание с любимым для них подобно смерти, пишет Life.ru.

В свою очередь психологи развеяли миф о том, что все мужчины изменяют, и выявили признаки, по которым можно распознать кавалера, не склонного допускать даже мысли об адюльтере.